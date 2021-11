Calciomercato Lazio, si lavora per il rinnovo di Patric: due club alla finestra

Patric e la Lazio, un legame che dura ben sei anni. In Italia dal 2015, con oltre 100 presenze con l'aquila sul petto il difensore ha il contratto che andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Il suo futuro è un rebus. La Lazio non vorrebbe perderlo, con Sarri sta trovando il suo spazio collezionando finora 400 minuti in sette partite disputate. Secondo tuttomercatoweb.com, proprio per questo motivo, il ds Tare e il presidente Lotito vorrebbero presentare una nuova offerta per il rinnovo del contratto. Patric e la società biancoceleste stanno valutando il da farsi. Nel frattempo però, alcuni club di Serie A hanno già preso informazioni qualora dovesse liberarsi a parametro zero a giugno. Tra questi, il Milan e la Fiorentina, con quest'ultimo che già in passato ci aveva provato per arrivare allo spagnolo. I due club valutano ma prima si dovrà passare dalle parti di Lotito, con quest'ultimo che dovrà capire quale sarà il vero futuro di Patric.