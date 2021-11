Napoli – Lazio, Giordano: “Sono le squadre che ho nel cuore. Maradona? Il più forte di tutti i tempi”

RASSEGNA STAMPA – Oggi è il giorno di Napoli – Lazio ma non solo, verrà svelata la statua di Maradona nella cerimonia prima della partita nello stadio che porta il suo nome. Sarà una serata intensa e ricca di emozioni nel ricordo del campione che ha fatto la storia del calcio. Lo conferma anche Bruno Giordano, ex biancoceleste che ha militato anche nel Napoli e giocato con l’argentino tre anni e vincendo insieme anche uno scudetto. L’ex biancoceleste lo ha ricordato così in un’intervista a Il Messaggero: “È dentro il mio cuore e ci resterà per sempre. Sono stato a Napoli due giorni, è stato bellissimo vedere l'affetto che ancora nutre la gente per Diego. Sono arrivate addirittura tantissime persone dall'Argentina. Lui era immenso e soprattutto per me era un amico fraterno. Ne parlano in tanti, ma dovrebbero tacere.”

SULLA MORTE – “Sembra sia successo ieri, al triste annuncio mi è crollato il mondo addosso. Ora però è bello celebrarlo e ricordarlo, non solo con le statue, ma in qualsiasi modo, anche allo stadio. Diego era la perfezione del calcio, il più forte di tutti i tempi, non esisterà mai più un fenomeno come lui. Infatti, tutti parlano di Pelè, che ha sempre giocato in grandi club, Diego ha fatto un miracolo. Quando ancora era nella Lazio mi disse di raggiungerlo perché insieme avremmo vinto”

SCUDETTO – “Sicuramente, gli azzurri sono i favoriti e ci proveranno sino all'ultimo. Finora, insieme al Milan, hanno fatto meglio di tutti in questo campionato”

SULLA GARA – “Le assenze di Osimhen e Anguissa peseranno tanto. Quindi, la Lazio avrà un grosso vantaggio. Pronostico? Impossibile farlo. Oltretutto, sono le due squadre che ho più nel cuore. Vincerà chi giocherà meglio”

