Venezia, Kiyine: "Accolto nel modo migliore, ora sento la stima"

Il fantasista del Venezia Sofian Kiyine, in prestito dalla Lazio, ai microfoni di DAZN ha parlato brevemente della sua esperienza in laguna: “Sono stato accolto nel migliore dei modi da questa piazza e da questa società. Sento la stima nei miei confronti e posso solo essere felice di questo. Devo lavorare di più negli ultimi 30 metri per fare uno step di crescita in più".