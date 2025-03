Lazio, Marcolin: "Rovella l'uomo in più. I tre punti forse non li calcolavi, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria della Lazio contro il Milan ha portato non solo tre punti importantissimi per la lotta Champions, anche se vincendo contro il Verona la Juventus si è riportata a +2, ma anche il morale alle stelle. In questa stagione non è capitato spesso di vincere contro una big e soprattutto farlo a San Siro, da sempre stadio ostico, dà una marcia in più.

Questo è anche il pensiero di Dario Marcolin, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Secondo l'ex calciatore della Lazio, la vittoria contro i rossoneri ha dato una spallata a sé stessa come autostima nel senso che "i tre punti forse non li calcolavi, ma poi li ritrovi nel tuo percorso e contano". Restare agganciati a quella posizione in classifica può portare nuove motivazioni e arrivati a questo punto è importante avere un obiettivo da inseguire. Alla Lazio serviva un successo contro una big in trasferta e finalmente è arrivato, esprimendo la forza attuale della squadra che nasce soprattutto dall'identità offensiva.

Vincere all'ultimo evidenzia che i giocatori stanno bene anche sul piano atletico, con Baroni che ha saputo utilizzare il turnover in modo tale da ritrovarsi uno come Pedro come titolare aggiunto. Alternare i calciatori alimenta le motivazioni individuali e, secondo Marcolin, si vedranno i frutti anche in Europa League.

Infine, l'ex centrocampista ha lodato Rovella, definendolo l'uomo in più di Baroni: "È l'anima della squadra sul piano dell'interpretazione del gioco. Sa come garantire equilibrio difensivo e offensivo. Non solo per il suo ruolo di perno a centrocampo, ma Rovella è un vero riferimento per la squadra anche anche per la personalità che esprime".