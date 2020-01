Lazio, "Marione" sul derby: "Questi non c'hanno nessuno"

La Lazio arriva al derby forte degli 11 successi consecutivi in campionato, un terzo posto in classifica e una grande condizione di forma. La squadra di Inzaghi non ha intenzione di sganciarsi dal vertice della classifica, tutte le pedine dello scacchiere biancoceleste stanno dando il massimo per tenere il ritmo delle prime. Eppure, c'è chi non considera all'altezza Immobile e compagni. Chi se non "Marione"? Il noto speaker romanista di Radio Centro Suono Sport, non nuovo a queste uscite, ha così esordito: "La Lazio non c'ha nessuno". Discutibile, soprattutto dando un'occhiata ai numeri e alle rispettive posizioni in classifica delle due rivali (trofei inclusi). Ma non è finita qui, perchè la chiacchiera da bar continua analizzando i singoli giocatori: "Immobile? Dzeko è più forte. Milinkovic lo stanno facendo passare per un campione, lo volevano tutti e ora non lo vuole più nessuno. Questi non so' nessuno. Mi tengo Pellegrini tutta la vita. E vogliamo parlare dei portieri? Non scherziamo. Luis Alberto o Kluivert? Lo spagnolo non è più forte, ha solo più esperienza". Insomma, una carrellata di nomi sui quali il giudizio sembra essere a senso unico. Eppure il campo, fino a questo momento, sta parlando chiaro. E il giudice supremo, come sempre, dovrebbe essere il prato verde. Il derby si avvicina, la tensione è palpabile. Soprattutto dalla parte giallorossa del Tevere, costretta ad osservare attonita i successi della Lazio. Domenica le due squadre si affronteranno sul campo. E quest'ultimo, come già accennato, emetterà il verdetto.

