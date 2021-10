Lazio - Marsiglia, Strakosha tiene inviolata la porta e festeggia sui social - FOTO

Tornato titolare per il match d'Europa League contro il Marsiglia, Thomas Strakosha si è reso protagonista di una buona prova, tenendo inviolata la porta biancoceleste. All'indomani del match, e quando è già partita in quel di Formello la preparazione per la sfida di domenica contro il Verona, il portiere ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della partita di ieri all'Olimpico, per poi aggiungere un hashtag. Niente di troppo complicato, ma indubbiamente il messaggio più efficace: "Forza Lazio".

Lazio, Immobile festeggia Radu: "Auguri boss!" - FOTO

Verona - Lazio, le probabili formazioni: Radu e Patric in difesa, confermato Basic?

TORNA ALLA HOMEPAGE