Lazio, Martini: “Con Lotito mi sento al sicuro. Possiamo puntare a..."

© foto di TuttoSalernitana.com

Dopo la vittoria della Lazio contro l’Inter, l’ex biancoceleste Luigi Martini ha voluto commentare sui social la prestazione dei biancocelesti facendo una riflessione anche sul mercato e soprattutto su quanto fatto dal presidente Claudio Lotito. Queste le sue parole: “Ho visto, ancora una volta una Lazio che può vincere il terzo scudetto. Una vittoria che premierebbe sia la più fedele e meritevole tifoseria al mondo sia il miglior manager oggi sulla scena del calcio in Italia, il Presidente Claudio Lotito. Lo dico sapendo di tirarmi addosso gli strali di alcuni di voi. Io non ho rapporti speciali con il Presidente Lotito, quando per caso ci incontriamo ci salutiamo con reciproco rispetto e non parliamo mai della Lazio. Io sono tutt’ora convinto che amministrare una società di calcio sia per un manager la prova più difficile in assoluto. Se poi, come la Lazio è anche quotata in borsa le complicazioni si sommano. Amministrare soldi degli investitori non è mai facile. Sono anni ormai che la Lazio gioca un bellissimo calcio e si qualifica per le competizioni europee, sono anni ormai che I bilanci della società sono apposto e inattaccabili da qualsivoglia controllo. I grandi manager non fanno mai il passo più lungo della gamba, fanno quello giusto sapendo di avere sulle spalle la responsabilità di molte persone. In questo caso è anche una responsabilità speciale, sbagliare significa deludere una intera popolazione, quella bianco celeste. Contro l’Inter abbiamo visto una Lazio che può andare lontano, sembra proprio che anche questa volta il manager Lotito abbia lavorato bene. Io da Laziale mi sento al sicuro!”

