Lazio, Massimo Maestrelli: "Lotito? ogni volta che parla dei tifosi..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Massimo Maestrelli, figlio dell’indimenticato Tommaso, ha detto la sua sul rapporto tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e la tifoseria: "La storia dimostra che il tifoso non ha bisogno di campioni o di risultati eccellenti. Il tifoso ha bisogno di coinvolgimento emotivo, di far parte di qualcosa, di sentirsi coinvolto. Lotito non fa le cose con cattiveria e certamente non è stupido, ma questo tipo di approccio non ce l’ha proprio nelle corde. Credo che fosse meglio il silenzio, per certi versi. Ogni volta che lui parla del rapporto con i tifosi, peggiora la situazione. Per me la capacità gestionale di Lotito rappresenta una componente fondamentale e invidiabile, ma rischia di diventare il presidente meno amato della storia della Lazio. E questo è brutto, in una piazza come Roma", ha concluso.