Lazio, Mattei polemizza sul calendario: "Non capisco perché il derby..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calendario con il derby troppo vicino alla trasferta di Bodo, le difficoltà del giocare in Europa e le potenziali scelte di Marco Baroni. Stefano Mattei, ai microfoni di Radiosei, ha toccato principalmente questi esprimendo la propria opinione al riguardo.

"I ritmi europei sono nettamente superiori a quelli della Serie A, specialmente in trasferta. Non siamo più abituati a giocare a certi ritmi. Non conosco bene il Bodo, so che hanno un attaccante pericoloso e un campo caldissimo. La Lazio dovrà essere brava a restare corta per non lasciare spazi e pensare che al ritorno potrà avere un vantaggio. Anche con una temperatura differente. Non capisco perché il derby si giocherà di domenica, è stato messo troppo vicino ad una lunga trasferta e troppo lontano dal ritorno in casa. Giovedì credo giocherà Mandas, così come nel derby. Gigot credo che potrebbe essere utilizzato nel derby, potrebbe marcare e annullare bene Dovbyk. In Norvegia sfrutterei la fisicità di Dele-Bashiru, per avere Pedro fresco in vista del derby".