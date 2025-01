Lazio, Mattei: "Sconfitta nata da un approccio sbagliato". E sul mercato...

Sconfitta amara quella rimediata dalla Lazio che cade all'Olimpico per mano della Fiorentina. Un ko che deriva soprattutto dall'approccio sbagliato al match nel primo tempo in cui i viola hanno messo a segno ben due reti nei primi venti minuti di gioco. Sulla prestazione della squadra di Baroni ecco le parole di Mattei ai microfoni di Radiosei: "È stata una brutta sconfitta, un approccio sbagliato come nel derby e contro il Como. La Lazio deve andare a mille all’ora, altrimenti mostra i limiti di alcuni giocatori. L’arbitro è stato di bassa qualità, per come ha gestito i cartellini, i rapporti con i giocatori e con gli stessi allenatori. La Lazio è comunque al quarto posto, sta facendo il massimo, la società sta facendo il massimo come loro?".

MERCATO - "Casadei non è il tipo che giocatore che serve, ci vuole un mediano, lui è una mezz’ala come lo è Dele-Bashiru. Il mediano manca da agosto, da quando non è stato sostituito Cataldi. Mi chiedo inoltre quanti minuti farà Ibrahimovic. La Juventus è dietro alla Lazio che ha speso molto di più e a Napoli inserisce dalla panchina giocatori fortissimi, essere davanti ha del miracoloso. La squadra e Baroni sta facendo il massimo, la società sono vent’anni che non lo fa, conta prima il bilancio e poi la squadra".