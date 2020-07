Lazio, Matteo Petrucci: "David Silva vale ancora tanto, per Kumbulla nulla è deciso"

La stagione sta per volgere al termine ed il calciomercato sta iniziando a prendersi la scena. Nelle ultime ore i tifosi della Lazio sono completamente in estasi per una suggestione che, se si realizzasse, galvanizzerebbe l'ambiente come quando arrivò Miroslav Klose. Secondo le voci in circolazione, Tare starebbe cercando di portare a Roma David Silva.

Matteo Petrucci, inviato per Sky Sport, ha fatto il punto della situazione parlando anche del mercato in generale. Ecco le sue parole alla radio ufficiale biancoceleste: "Per quanto sia molto difficile, per non dire impossibile, riuscire a scoprire i movimenti di mercato della Lazio, Tare ieri era molto disteso e sorridente alla domanda su David Silva. Difficilmente l'ho visto così. Non voglio trarre conclusioni affrettate, ma quello che ho percepito è che la Lazio un tentativo lo farà e mi spingo oltre: sicuramente si tenterà di prendere un giocatore di spessore internazionale".

DAVID SILVA - "La trattativa per lo spagnolo è complicata per l'ingaggio. Non si faccia l'errore di giudicare il calciatore per l'età avanzata: si guardi quanto ha giocato e come lo abbia fatto. Mi sembra strano che altri club europei non ci abbiano pensato. Vale ancora tanto. Siccome è svincolato poi deciderà lui: viene da 10 anni di Premier e quindi dovrà anche gestire la situazione familiare. Non è paragonabile con l'arrivo di Nani: il portoghese, quando è arrivato a Roma, era già nella fase calante della sua carriera. Tare e Guardiola hanno giocato insieme e sono ancora in ottimi rapporti: sicuramente il rapporto tra i due influisce sulla trattativa".

CRESCITA DEL CLUB - "Questo tipo di giocatori, fino a qualche tempo fa, non venivano avvicinati al club capitolino, ora sembra sia cambiata la filosofia. Un percorso che la società sta facendo per gradi legato a quello fatto sul campo. Tutto è collegato ed anche i dettagli contano per dare appeal alla squadra. Penso questo sia l'aspetto più importante da sottolineare. Si cercherà anche di non fare gli stessi errori di quando si giocarono i playoff con Pioli. Anche la non cessione dei 'big' va considerata, forse Milinkovic potrebbe partire ma al momento non ci sono state offerte consistenti".

RINFORZI - "Dei rinforzi devono arrivare in difesa e sulla catena di sinistra: servono giocatori pronti per giocare anche in Europa. Questione Leiva? C'è da capire se può ripetere la stagione appena passata ed in caso intervenire sul mercato anche in quel settore".

KUMBULLA - "La trattativa per Kumbulla non è tramontata. L'Inter è avanti perché ha fatto un'offerta migliore, ma nulla è scontato. Tutto dipende dalla volontà del giocatore che al momento non è certo di poter giocare titolare con i nerazzurri. Alla Lazio troverebbe più spazio e ciò farebbe più piacere all'albanese. Vedremo come si concluderà la trattativa".