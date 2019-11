Lazio, Mattia Immobile insieme a papà Ciro: “Cuore mio” - FOTO

In questo momento, impegnato a Coverciano con l’Italia, Immobile è lontano da casa e dalla famiglia. Ma il cuore e la mente di papà Ciro sono tutti per la moglie Jessica ed i tre figli. Lo dimostra il suo profilo Instagram, arricchito oggi da un nuovo scatto, quello che ritrae l’attaccante campano con in braccio il piccolo Mattia, terzogenito in casa Immobile. Tenere le parole con cui il bomber della Lazio ha voluto accompagnare l’immagine: “Cuore mio”.

Nazionale, Acerbi: "La Lazio merita il terzo posto. Immobile da Pallone d'Oro"

Lazio, Garlini: “Svolta? Tanti meriti ad Inzaghi. La squadra ha fame…"

TORNA ALLA HOMEPAGE