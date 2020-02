Lazio, Mauri: "Pareggio giusto. E quanto è mancato Correa..."

Con il Verona la Lazio non è andato oltre il pareggio, ora c'è il Parma alle porte. Ai microfoni da Radiosei è intervenuto Stefano Mauri: "Ieri partita equilibrata, la Lazio è stata sfortunata. Il Verona non è venuto a Roma solo per difendersi, ha avuto anche occasioni importanti. Credo che il risultato alla fine sia giusto. Loro hanno chiuso le iniziative della Lazio giocando uomo su uomo, sulle fasce i biancocelesti hanno faticato parecchio. La Lazio è stata costruita per giocare così, ieri è mancato tanto Correa perchè non dà mai punti di riferimento. Contro una squadra come il Verona sarebbe stata un'arma in più".

