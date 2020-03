Lazio, Mauri: "Riprendere gli allenamenti ora sarebbe una follia"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Stefano Mauri per parlare della situazione attuale che il calcio vive: "Nella situazione attuale è una follia iniziare gli allenamenti, anche con tutte le precauzioni del caso. Siamo ancora nel pieno della pandemia, non è stato raggiunto il picco. Allenarsi in un luogo chiuso, con tutto lo staff, non ha senso. La migliore delle ipotesi per ricominciare il campionato è la data dei primi di maggio. Inutile anche che i giocatori ora stiano 40 giorni ad allenarsi. Ora è sicuramente importante fare mantenimento a casa, anche se non è uguale alla seduta in campo. Occorre, alla ripresa, fare un calendario adeguato per tutte le squadre e continuare a monitorare la situazione".