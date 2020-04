Lazio, Mauri: "Ripresa? Ora è il momento di prendere una decisione definitiva"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex Lazio Mauri per parlare della ripartenza del calcio: "C'è tutto un mondo calcio che vuole ricominciare, mentre quello politico e sanitario è molto scettico. Hanno detto chiaramente che il calcio non è il loro primo pensiero ora. Però secondo me è arrivato il momento di decidere, che si prendesse una decisione definitiva. Inutile continuare a parlare di riunioni in cui non risolvono niente. Rispetto ad altri sport il movimento calcio sposta tanti soldi, ricominciare significherebbe comunque perdere meno rispetto a una stagione troncata così".

