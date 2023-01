Lazio, Maximiano ci scherza su: "Felice di aver giocato più di 5 minuti" - FOTO

Il Bologna ha segnato l’avventura di Luis Maximiano alla Lazio, prima in negativo e poi in positivo. Il portiere ha esordito con la maglia biancoceleste nella prima sfida di campionato proprio contro i felsinei, galeotto fu quell’errore che gli è costato la panchina per cinque lunghi mesi. Un periodo non facile per il portoghese, ma che per fortuna si è concluso. Ha avuto la sua chance, forse un segno del destino che sia stata di nuovo in occasione di uno scontro con i rossoblu e questa volta ha saputo sfruttarla a suo favore. È stata la sua rinascita. L’estremo difensore è tornato a parlare sui social dell’emozione provata ieri, questo il messaggio che accompagna il post: “Il calcio e la vita ti insegnano ad essere resiliente, paziente e a saper affrontare e superare le difficoltà. Niente nella vita è facile, ma tutto si supera. Felice di giocare a casa, questa volta più di cinque minuti. Andiamo avanti”