Lazio, Mellone: "Isaksen il migliore. Belahyane pronto". E su Provstgaard...

Una vittoria di carattere e di cuore quella conquistata dalla Lazio che si è imposta alla Unipol Domus per 2-1 sul Cagliari. Una gara in cui la squadra di Baroni ha dimostrato ottime cose e in cui ha saputo anche soffrire. Sulla prestazione ecco le parole di Angelo Mellone ai microfoni di Radiosei: "Isaksen è stato il migliore; anche il gol di Zaccagni è stato propiziato dal danese. A Cagliari ho visto la Lazio che poteva perdere 3-0 o vincere 5-1. Vittoria meritata che comunque non sotterra alcuni atteggiamenti schizofrenici da parte della Lazio: in alcune situazioni siamo stati in balia del Cagliari, in altre in dominio totale".

PROVEDEL - "Trovo invece eccessiva la moltiplicazione dei dubbi su Provedel. Noi siamo stati abituati male la prima stagione, eravamo certi di avere una saracinesca in porta. Lui è un buon portiere, affidabile. Non il più forte. L’apice lo ha raggiunto con il gol in Champions League".

NUOVI ACQUISTI - "Ibrahimovic chissà se lo vedremo qualche volta in campo. Belahyane è un giocatore pronto, che già sappiamo sa giocare a pallone. In più aspetto Provstgaard".