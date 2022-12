Lazio, Mertens posa con Sarri. E i tifosi hanno una richiesta particolare... - FOTO

Lazio-Galatasaray è stato un buon test amichevole, ma anche un bel momento per rincontrare vecchi amici e avversari. Da Juan Mata e Pedro a Radu e Muslera, passando per gli infortunati ex Serie A Icardi, Torreira e Sergio Oliveira. L'abbraccio più bello però è stato senza dubbio quello tra Maurizio Sarri e Dries Mertens, due protagonisti assoluti della storia recente del Napoli. Come un padre che riabbraccia suo figlio dopo tanto tempo. L'attaccante belga ha pubblicato lo scatto tra le sue Instagram stories quasi a ringraziare per l'ennesima volta l'allenatore che gli ha svoltato la carriera. Qualche ora prima la foto era finita sui profili social della Lazio ed era stata letteralmente assediata dai tifosi biancocelesti. La gente laziale ha una richiesta ben specifica per Dries, anzi più per il Comandante: "Portacelo a Roma". Mertens è circolato in orbita Lazio a lungo come vice Immobule la scorsa estate. Non se n'è fatto nulla, ma il mercato è pieno di sorprese.