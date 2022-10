Lazio - Midtjylland, Milinkovic vola e va a un passo da De Bruyne: il dato

TUTTOmercatoWEB.com

Gara intensa quella che si sta disputando all’Olimpico tra Lazio e Midtjylland. La posta in palio è alta e determinante per il raggiungimento dell’obiettivo: la qualificazione alla competizione. I biancocelesti non hanno intenzione di lasciarsi sfuggire questa occasione, vogliono portare a casa i tre punti. Sergej Milinkovic Savic ha riaperto i giochi siglando la rete del pareggio al 35’ e con questa si pone a un passo da De Bruyne in una particolare statistica. Come riporta Opta infatti, il numero ventuno vanta 12 partecipazioni ai gol ed è l’unico, eccetto il belga a quota 13, nei cinque migliori campionati europei.

12 - Solamente Kevin De Bruyne (13) conta più partecipazioni attive di Sergej Milinkovic-Savic (12) tra i centrocampisti delle squadre dei maggiori cinque campionati europei in questa stagione contando tutte le competizioni. Factotum.#LazioMidtjylland #UEL pic.twitter.com/HSD6byaDKX — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2022

