Lazio - Midtjylland, Patric dà forfait ma non abbandona i compagni - FOTO

© foto di Federico De Luca

Patric è stato costretto a dare forfait all’ultimo. L’annuncio è arrivato prima del fischio d’inizio del match con la lista dei convocati, ma il difensore ha tenuto a rassicurare i tifosi sui social sulle sue condizioni. Non è in campo con i suoi compagni, ma non si è tirato comunque indietro. Ha preso posto in tribuna per assistere al match e dare il suo contributo, lo farà nelle vesti di tifoso. Lo testimonia la sua ultima story su Instagram, un fermo immagine sulla Nord accompagnato da cuori: uno bianco e l’altro azzurro.

