Lazio, il motivo dell'assenza di Patric: lui rassicura sui social (e sbaglia hashtag)

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In seguito della pubblicazione della lista convocati di mister Sarri per Lazio - Midtjylland era subito saltata all'occhio l'assenza di Patric. Lo spagnolo pochi minuti fa ha rassicurato i tifosi attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto accompagnato dalla didascalia: "Solo piccoli problemi, torno subito". Ieri si era infatti fermato nella seduta pomeridiana d'allenamento, ma non erano stati dati dettagli. Oggi la diagnosi parla di un'infiammazione al ginocchio. Intanto, nel post social il calciatore aveva sbagliato l'hashtag alla fine della didascalia: "forzanapolisempre" era stato cliccato erroneamente al posto di "forzalaziosempre". Insomma, un piccolo errore di distrazione nel cliccare lo schermo.