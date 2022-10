FORMELLO - Lazio, un dubbio in difesa. Bagarre a centrocampo, Felipe resta...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Senza Immobile, di nuovo, con la voglia di vincere ancora senza uno del suo peso. Sarri riflette sul tridente anti-Midtjylland e sulle altre scelte di formazione. Davanti, con Ciro ai box, dovrebbe ripuntare sull’attacco visto a Bergamo con Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Il brasiliano ha continuato a muoversi da falso nueve durante la rifinitura, dall’altra parte c’era Cancellieri, in lizza con Pedro per una maglia da titolare. Ma l’ex Verona sembra destinato alla panchina e all’impiego in corsa. I ballottaggi si sprecano a centrocampo, quello più sicuro del posto è Cataldi in regia. Da sciogliere i dubbi delle mezzali: Milinkovic, vista l’importanza della gara, potrebbe essere confermato nel blocco iniziale.

DECISIONI. Il duello dovrebbe essere più tra Luis Alberto e Vecino, il primo è in leggerissimo vantaggio. Anche Basic, seppur indietro, alimenta speranze. In difesa da valutare le condizioni di Patric, non al meglio: lo spagnolo nel pomeriggio è stato testato in coppia con Gila, però a metà prove tattiche ha interrotto la seduta. Era pronosticato nella linea a quattro, la seduta parziale spinge a ipotizzare Romagnoli sul centrosinistra insieme a Gila. Sulle fasce Hysaj e Marusic. Lazzari è squalificato per il rosso rimediato contro lo Sturm Graz. Tra i pali Provedel, mai in dubbio fin dalla prima presenza in biancoceleste.

PROBABILE FORMAZIONI (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Casale, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.

Pubblicato il 26/10