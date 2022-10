Lazio - Midtjylland, Sarri ne convoca 20: tutti i nomi

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio e Midtjylland sono pronte a scendere in campo in vista del match di Europa League in programma questa sera allo stadio Olimpico alle 18.45. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato in merito la lista dei convocati.

Portieri: Magro, Maximiano, Provedel

Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Marusic, Radu, Romagnoli

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino

Attaccanti: Cancellieri, F. Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni