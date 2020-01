Lazio, Miele: “Biancocelesti i più in forma, Sampdoria alla portata…”

L’ex difensore della Lazio Renato Miele è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendosi sul momento della squadra di Inzaghi e sul prossimo impegno contro la Sampdoria: “Bisogna fare punti in questi momenti, i periodi difficili arriveranno per tutti, la vera forza si vedrà lì. In questo momento, non solo i titolari sono in condizioni di forma ideale, ma anche chi entra al loro posto, vengono trascinati a far bene. Probabilmente è un’aria positiva che si respira nell’ambiente, nello spogliatoio. Stanno arrivando risultati positivi, che stanno dimostrando che probabilmente la Lazio è la squadra più in forma del campionato. L’importante sarà mantenere questa posizione. Sampdoria? Nell’ultima partita ha fatto una goleada, il campionato italiano ha quattro, cinque squadre che sono allo stello livello, per il resto le partite si possono vincere o perdere. E’ una squadra alla portata, c’è un divario tecnico grosso. Se Ranieri escogiterà qualcosa per bloccare qualche movimento tattico della Lazio, allora è un altro discorso. Però mi sembra che i biancocelesti siano in grado di sfruttare in ogni momento le proprie potenzialità, anche contro una squadra ‘arroccata’. Non credo che la Samp possa dare particolari problemi, l’unica arma potrebbe essere data dagli spazi ristretti. Però anche il Napoli aveva tentato questa tattica, ma alla fine è uscito il gol per la Lazio. Correa? Sia Caicedo che Correa sono due ottimi attaccanti, con caratteristiche diverse. Il primo può trovare il guizzo fisico per fare gol, l’altro riesce a saltare l’uomo partendo da dietro”.

