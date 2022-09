Lazio, Miele: "Romagnoli e Vecino arrivati come scarti. E Maximiano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW, Renato Miele ha espresso un giudizio su alcuni dei nuovi acquisti della Lazio. Il primo profilo sul quale si è soffermato è quello di Ivan Provedel, queste le parole: "Per il momento chiaramente positivo, ma non bisogna dimenticare che il titolare designato era Maximiano perciò penso che in futuro potrà riaprirsi il ballottaggio. Ad ora in ogni caso ha fatto molto bene, anche se io avrei dato un’altra chance al portoghese. Penso che Sarri non abbia visto bene quest’ultimo nelle settimane passate”. Nel corso della sua analisi poi, l’ex calciatore ha espresso il suo parere su Romagnoli e Vecino: “Arrivavano come due scarti di grandi squadre e il senso di rivalsa di entrambi ha probabilmente influito in maniera positiva sulle prestazioni. Bisogna in ogni caso tenere conto che le valutazioni vanno fatte sul lungo periodo”.

