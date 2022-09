Lazio - Spezia, la carica del club: "Di nuovo in azione" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La sosta per le nazionali è alle spalle e la Lazio tornerà in campo domenica alle 12:30 all'Olimpico contro lo Spezia. L'attenzione dei tifosi è tutta concentrata su Ciro Immobile, che in giornata è tornato in campo facendo così salire le possibilità di scendere in campo dal 1'. Intanto la società sui propri canali social ha pubblicato un video con i gol della partita della scorsa stagione, finita 6-1. "Di nuovo in azione", nella speranza di ripetere le gesta di un anno fa e centrare, per la prima volta sotto la gestione Sarri, la terza vittoria consecutiva in campionato.