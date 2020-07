Lazio - Milan, Fiore: "Correa indispensabile, dall'andata è esploso"

La Lazio questa sera affronterà il Milan per continuare a fortificare il secondo posto in classifica e rimanere alle calcagna della Juventus. L'ex biancoceleste Stefano Fiore ha presentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Credo che sia indispensabile mettere Correa davanti perchè Simone non ha grandissime alternative. Fa tanto rumore l'assenza di Immobile e Caicedo, ma anche in mezzo al campo mancano dei giocatori (vedi Leiva). Rimane una squadra in grande fiducia, molto forte con grande qualità e il Milan dovrà stare attento".

STAGIONE - "La Lazio era forte anche negli altri anni, il problema era la consapevolezza nei propri mezzi. Secondo me arriveranno molto in là a giocarsi il campionato".

L'ANDATA - "Dalla partita d'andata, con il cambiamento adoperato dal tecnico, la squadra ha dimostrato il suo valore. L'esplosione del Tucu, insieme a quella di Luis Alberto, ha cambiato il campionato laziale. Il numero 10 è fenomenale".

ACCOSTAMENTI PASSATI - "Non sono mai stato vicino al Milan, sfortunatamente. Negli anni in cui giocavo io erano una squadra galattica".