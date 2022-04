Lazio - Milan, il sorriso di Acerbi e la furia dei tifosi: "Vattene via!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è da poco conclusa Lazio - Milan, ma l'argomento che è destinato a diventare "caso" nelle prossime ore non è tanto il risultato, bensì la reazione di Acerbi al gol di Tonali. Il giovane talento rossonero ha messo la propria firma sul tabellino del match, non consentendo ai biancocelesti di collezionare neanche un punto. Tutta la retroguardia è stata poco attenta, ma l'errore più visibile l'ha commesso proprio l'ex Sassuolo, che non è riuscito ad allontanare di testa la palla che è poi stata calciata da Tonali. Come se non bastasse, il difensore è stato ripreso dalla telecamera mentre sorrideva. La situazione è diventata ancora più "calda" quando Marusic ha espresso, in modo piuttosto duro, il proprio disappunto relativo allo sbaglio del compagno di squadra. Fattori che combinati insieme - e che s'aggiungono a un rapporto già deteriorato tra i tifosi e Acerbi - che ha creato una vera furia all'interno del popolo biancocelete. Furia che s'è concretizzata nella serie infinita di commenti sotto gli ultimi post Instagram del difensore. "Vattene via, non ti vogliamo qui", il messaggio univoco espresso con toni che non lasciano spazio a dubbi. Tra Acerbi e i tifosi della Lazio la crepa è diventata spaccatura.

