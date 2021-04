Lazio - Milan, Pancaro: "I biancocelesti non possono non vincere, il Napoli non ha tolto certezze"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, il doppio ex di Lazio - Milan Giuseppe Pancaro ha parlato della sfida di lunedì sera: "È uno scontro diretto per la Champions e chi non può assolutamente permettersi di sbagliarlo è la Lazio essendo attardata in classifica. Contro il Napoli, Immobile e compagni hanno giocato una brutta partita; prima, però, venivano da una serie di risultati positivi e da ottime prestazioni, quindi non penso che la sconfitta contro la squadra Gattuso abbia tolto certezze. Certamente la Lazio è consapevole che sia una partita che non può non vincere".

CORSA CHAMPIONS - "Ci sono in questa lotta cinque squadre per tre posti. Le due che hanno avuto più continuità nell'arco del campionato sono Milan e Atalanta e, per quanto fatto fino ad oggi, meriterebbero di qualificarsi. Ma poi c'è la Juve, c'è il Napoli che è in ripresa, la Lazio stessa che mi auguro possa rientrare e qualificarsi nonostante sia un po' attardata. È difficile da prevedere oggi perché ci sono tanti punti in palio e le squadre sono tutte lì: saranno decisivi gli scontri diretti".

