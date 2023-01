Lazio - Milan, Sarri: “Scudetto? Solo sogni. Immobile..."

Il sogno Champions continua per la Lazio. Bellissima gara dei biancocelesti che all’Olimpico hanno steso il Milan grazie alle reti di Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson, portando a casa tre punti preziosissimi e lo scontro diretto. Al termine del match, ai microfoni di Lazio Style Channel, per commentare la vittoria è intervenuto il mister Maurizio Sarri: “Abbiamo fatto una prestazione di grande livello, però sinceramente la squadra è da quattro partite che si sta esprimendo su buoni livelli. Abbiamo commesso il suicidio in quei sei minuti contro l’Empoli, ma è da quella partita che stiamo giocando su buoni livelli qualitativi, su livelli straordinari dal punto di vista fisico perché nell’ultima partita in Coppa mi sembra abbiamo fatto 12,5 di media a giocatore con quasi tremila metri di alta velocità a giocatore. È una squadra che in questo momento sta bene, bisogna essere molto equilibrati perché non eravamo la peggior squadra del campionato dopo Lecce e non siamo ora la migliore oggi. Dobbiamo mantenere equilibrio e cercare di tenere questa condizione più a lungo possibile”

CAMBI - “I cinque cambi sono un’arma a doppio taglio, rappresentano il cinquanta per cento dei giocatori dal campo quindi a volte abusarne è peggio che meglio. È chiaro che in certe situazioni fanno comodo, oggi però la squadra aveva giocato bene e una volta che il risultato era sicuro abbiamo cercato di salvaguardare i diffidati”

RIPOSO - “Noi stavamo valutando il calendario proprio ieri e abbiamo un periodo di grande intasamento. Fra una decina di giorni si prospetta un periodo in cui sarà difficile dare qualche giorno di riposo quindi abbiamo deciso di dare tue o tre riposi in questi giorni. Mi sembra importante che di fronte a partite così dispendiose, sia a livello di energie mentali sia fisiche, avere un giorno per staccare. Ai giocatori non gliel’ho messa come un premio, è una necessità”

Maurizio Sarri è intervenuto anche a DAZN: “Il mio stato d’animo? Sinceramente appena è finita la partita mi è passata per la testa quella con la Fiorentina che sarà difficilissima. Viviamo in una pizza bellissima ma anche particolare. Riuscire a mantenere equilibrio è l’aspetto più importante. Scudetto? Un’idea non la possiamo avere di questo tipo, di questo tipo solo sogni, l’importante è focalizzarci sulla prossima partita e non pensare a lungo periodo e mantenere l’adrenalina su livello alto anche nelle prossime partite, cosa che è stata la nostra pecca. Era uno degli aspetti su cui abbiamo preparato la partita, approfittare che i difensori aprano gli spazi, i movimenti che Felipe ne apriva ancora di più e cercare di infilarsi dentro a grande velocità. La costruzione bassa nel primo tempo è stata fatta a un buon livello. Partita migliore in cui ho più goduto? A livello di goduria è il derby, a livello tattico oggi abbiamo fatto meglio, sicuramente è stata una delle migliori partite se non la migliore da quando sono qui. Questo è un gruppo che sta dando grande disponibilità ai singoli giocatori e mi ha sorpreso. Speriamo di continuare così perché possiamo fare bene se ci lasciamo la pecca di perdere punti in maniera inaudita. Io ci sono abituato a giocare spesso, non mi piace perché mi tolgono il più bel divertimento che ho, quello di allenare, in Inghilterra ho fatto sicuramente di più. L’unica speranza in questo momento è recuperare Ciro, ci darebbe la possibilità di far rifiatare i tre davanti che stanno giocando con continuità feroce. Attendo domattina l’esito degli esami strumentali per sapere se siamo sulla via della guarigione o meno. Champions? Non ci siamo mai nascosti e mai esposti, abbiamo detto che cerchiamo di fare il massimo e a fine anno tireremo le somme, ho espresso la mia opinione. Sulla carta le altre sono più attrezzate di noi e non vuol dire che non daremo il meglio. Oggi ci siamo fatti un regalo e siamo così rimasti in classifica, giocando con avversari che ci hanno messo sempre in difficoltà. Se il Napoli è messo bene in classifica non è altro che motivo di soddisfazione".