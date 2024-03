Lazio-Milan, stangata Di Bello: ecco quanto starà fuori

Il Milan batte 1-0 la Lazio all'Olimpico ma a rubare la scena è la prestazione disastrosa dell'arbitro Di Bello. Il fischietto di Brindisi perde sin da subito il controllo della gara e commette un errore dopo l'altro. Non è la prima volta in stagione. Di Bello, infatti, si era reso protagonista anche di una clamorosa svista allo Stadium non vedendo il calcio di rigore nettissimo per il contatto in area tra Alex Sandro e Ndoye in un Juventus-Bologna di inizio stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in quel caso il direttore di gara tornò ad arbitrare dopo un circa un mese e il trattamento a diversi mesi di distanza rischia di essere lo stesso. Previsto un mese di stop per Di Bello considerando anche la pausa nazionali nella seconda metà di marzo.