Lazio, Milinkovic da impazzire: "Quando tiriamo fuori le palle non ce n'è per nessuno"

Atteso, canonico, ormai un appuntamento fisso. Sergej Milinkovic-Savic ha commentato sui social la vittoria di Bergamo, nella quale si è reso ancora protagonista con una super-prestazione: "Se Lazio tira fuori le palle non ce n’è per nessuno!", le parole del Sergente. Un commento alla Milinkovic, per far impazzire ancora di più la piazza capitolina.