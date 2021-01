Lazio, Milinkovic e la richiesta speciale a Rey Mysterio: "Voglio la tua maschera così..."

Continua l'amicizia a distanza tra Rey Mysterio e Milinkovic. Dopo lo scambio di messaggi della scorsa stagione, con gli auguri da parte della star della WWE al centrocampista biancoceleste, oggi è il Sergente ad augurare buona fortuna al wresler messicano per la nuova sfida. Il centrocampista laziale, attraverso le sue Instagram Stories, ripostate poi dagli account social ufficiali della società, ha detto: "Rey Mysterio, amico mio, ti voglio augurare buona fortuna per il tuo prossimo match di domenica nella Royal Rumble. Anche io avrò un grande match e ti prometto che farò tremare tutto come farai tu sul ring. Un'altra cosa: voglia la tua maschera così potrò esultare il mio prossimo gol".