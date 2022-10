Lazio, Milinkovic fuoriclasse assoluto: è uno dei migliori della storia del club

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic-Savic da urlo. Ormai non ci sono più parole per descrivere e raccontare il centrocampista serbo divenuto uno dei migliori della storia della SS Lazio e in Serie A, forse il migliore. Un calciatore così totale non si vedeva in Italia da tantissimo tempo. il Sergente sa fare tutto. Difende, attacca, rifinisce, è forte nel gioco aereo e nella gestione del pallone, ha il vizio del gol e una tecnica fuori dal comune. Con Sarri sta solo migliorando ogni giorno che passa. Il 21 è a un passo da scrivere un altro pezzo di storia. Gli bastano due gol in biancoceleste per raggiungere a quota 62 Pandev e Klose come migliori marcatori stranieri del club capitolino. Ma Milinkovic è entrato di diritto nella classifica dei migliori stranieri avuti dalla Lazio. Sembra l'unico a poter reggere il confronto con Nedved che ha vinto di tutto a Roma e poi ha conquistato il Pallone d'Oro con la Juve nel 2003. E' un fuoriclasse assoluto e adesso nessuno ha più dubbi. Tutti sull'attenti, in Italia e non solo comanda sempre il Sergente.