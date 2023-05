Lazio, Milinkovic: la doppietta contro la Cremonese segna un record in Serie A - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Una stagione che si chiude al meglio per Milinkovic-Savic. Il Sergente è stato infatti decisivo nel successo della Lazio contro la Cremonese grazie a una doppietta che insieme al gol di Hysaj ha fissato il punteggio sul 3-2. Non solo, il serbo è arrivato in stagione a quota 9 reti e 8 assist che fanno ben 17 presenze in situazioni che hanno portato al gol. Anche la Serie A ha celebrato questo traguardo del 21: "SMS: Il centrocampista con più presenze in rete (17) in Serie A in questa stagione".