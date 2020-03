Lazio, Minala si allena a casa in attesa della Cina

Comincerà presto l'avventura di Joseph Minala con il Qingdao Huanghai F.C, squadra con la quale ha firmato un contratto in prestito fino al termine della stagione. Il calciatore ha dovuto rimandare la partenza per la Cina vista l'emergenza Coronavirus. Nel frattempo si sta allenando a casa a Roma, così come tutti i giocatori della Lazio, in attesa di notizie ufficiali sul campionato, al momento fermo.