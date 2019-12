Lazio, Mirra: "La Juve non snaturerà il gioco biancoceleste. Ma Milinkovic..."

L'ex difensore della Lazio, Vincenzo Mirra, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 per commentare il momento che sta vivendo la formazione baincoceleste: "Inzaghi e il suo staff sono determinanti nella strategia, ma poi in campo ci sono giocatori capaci di gestire bene i momenti della gara. Contro avversarie chiuse, la qualità dei singoli riesce ad emergere. Quando invece i biancocelesti si chiudono, riescono ad essere letali mediante le ripartenze. Non credo che la Juventus snaturerà il gioco della Lazio, ma certamente sabato sera presteranno particolare attenzione a Luis Alberto, provandolo ad ingabbiare. Lo spagnolo è il fulcro della manovra laziale. In tal caso, servirà un grande apporto da parte di Milinkovic. Il serbo ultimamente sta fornendo maggiore sostanza al fine di poter dare equilibrio alla squadra, si sta sacrificando per far sì che Inzaghi possa schierare contemporaneamente in campo Correa, Luis Alberto ed Immobile”.

