Lazio, Immobile ripensa alla Supercoppa: "Dopo la doppietta di Dybala pensavamo di perderla, poi..."

Ed ecco anche il decimo video della Lazio, l’ultimo prima dell’apertura ufficiale del negozio in centro. Protagonista l’uomo del momento: Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste, a venti giorni dalla Supercoppa con la Juventus in Arabia Saudita, ha ricordato il trionfo dell’Olimpico nell’agosto 2017. Quello del 3-2 firmato allo scadere da Alessandro Murgia: “La finale di Supercoppa del 2017 è stata una partita davvero emozionante. La preparazione fu dura, eravamo carichi a mille. Partimmo subito forte con una mia doppietta, poi siamo stati raggiunti da due bellissimi gol di Dybala. A quel punto la sensazione era di perderla ai tempi supplementari: non avevamo più energie e forza ma invece… È stata l’apoteosi dell’emozione, del vincere un trofeo. Già assaporavamo la coppa ancor prima che finisse”.

