Lazio, Mirra: "Perfetti in campionato, ora vinciamo la Supercoppa"

La Lazio sta vivendo un momento incredibile, ora c'è una Supercoppa da giocare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Mirra: "La Lazio vive un grande momento. Il percorso in campionato è perfetto, adesso c'è un appuntamento pazzesco in Supercoppa da provare a vincere. I biancocelesti a Cagliari sono decollati nella ripresa, hanno rischiato qualcosa nel primo tempo ma non hanno mai mollato. La Juventus concede molto, può soffrire avversari in gamba e rischia la sconfitta, come accaduto all'Olimpico due settimane fa. Inzaghi ha un centrocampo incredibile, pieno di qualità. Non me ne vengono in mente molti altri migliori. Concede, è vero, ma segna tantissimo. Sarebbe pazzesco se segnassero con continuità anche Correa, Luis Alberto e Milinkovic. Sono felice poi per Lazzari, era solo questione di tempo il suo inserimento".

