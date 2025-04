Lazio, missione rimonta: Castellanos torna al centro dell'attacco

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è chiamata a una rimonta con tre gol di scarto per conquistare la semifinale. Servirà partire forte, segnare subito e mantenere alta la pressione. Baroni invita alla calma, ma l’obiettivo è chiaro: bisogna attaccare dal primo all'ultimo minuto.

Al centro della sfida torna finalmente Taty Castellanos, che non segna dal 9 febbraio e che in Europa manca all’appello dal 23 gennaio. Ha già messo a segno tre gol nella competizione, ma ora è il momento decisivo. Dopo un lungo periodo di stop, l’argentino questa sera contro il Bodo/Glimt giocherà la sua 80ª partita in biancoceleste, con 12 reti stagionali all’attivo.

Come spiega il Corriere dello Sport, dopo il primo infortunio e la ricaduta, Castellanos è stato gestito in modo che arrivasse al 100% alla partita più importante della stagione e l'argentino punta a restare in campo per tutti i 90 minuti. Baroni lo considera indispensabile e potrebbe affiancarlo a Pedro, re di coppa: con lui in forma, la Lazio ha un’arma in più per inseguire una rimonta che può scrivere la storia.