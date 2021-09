Lazio, Moggi: “Niente Sarrismo, vi svelo l’arma in più dei biancocelesti”

Sulle colonne di Libero, Luciano Moggi ha analizzato il momento in casa Lazio dopo l'importantissima vittoria nel derby contro la Roma. L'ex direttore generale della Juventus ha esaltato la prestazione della squadra biancoceleste e del suo bomber Ciro Immobile. Questo il suo commento: "La Lazio, abbandonato il Sarrismo va in gol di rimessa grazie alle ripartenze brucianti di Immobile che si trasforma per l'occasione in assist-man, mandando in gol prima Pedro e poi Anderson. E stata questa la chiave del match che ha visto prevalere i laziali, essendo state determinanti le giocate di Ciro ai fini del risultato: attaccando dava profondità, al servizio della squadra sapeva mettere i compagni davanti a Patricio“.