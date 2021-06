Lazio, Montella approva Sarri: "Identità di gioco forte, è cresciuto negli anni"

È Maurizio Sarri l'allenatore scelto dalla Lazio per sostituire Simone Inzaghi. Si attende solo la sua firma sul contratto, nel frattempo il suo profilo è molto apprezzato dalla piazza biancoceleste e non solo. Anche Vincenzo Montella, ospite della trasmissione Calciomercato - L'Originale di Sky, ha approvato questa operazione: "Sarri ha un’identità radicata da principi di gioco molto forti. Ogni principio di gioco ha dei punti deboli, la differenza la fanno i giocatori. Sarri negli ultimi anni ha dimostrato una crescita e in parte si è anche adattato nelle sue ultime vittorie al Chelsea e alla Juventus".