Lazio - Monza, un'assenza lunga 36 anni: ecco tutti i precedenti

Era il 27 aprile del 1986 quando allo Stadio Olimpico di Roma si affrontavano per l'ultima volta Lazio e Monza. I biancocelesti allenati da Luigi Simoni persero per 0-1 contro i lombardi, nella sfida valida per la dodicesima giornata di ritorno della Serie B. Dopo 36 anni, giovedì 10 novembre alle 20.45, le due squadre torneranno ad affrontarsi e, per la prima volta nella loro storia, lo faranno nel massimo campionato italiano. Sono 8 i precedenti giocati nella Capitale e di questi: 4 sono vittorie della Lazio, 3 sono i pareggi e 1 è la vittoria del Monza, tutti giocati nella serie cadetta tra il 1961 e il 1986. Precedenti, dunque, che a Roma sorridono alla Lazio, ma che peggiorano notevolmente se si osservano tutte le sfide affrontate dai due club, sia in casa che in trasferta. I biancocelesti, infatti, non sono mai riusciti in altri 8 confronti esterni a battere il Monza in terra lombarda, raccogliendo il magro bottino di 4 pareggi e 4 sconfitte. Giovedì, però, la squadra di Sarri arriva con la consapevolezza che non sarà una sfida facile, con la voglia di fare un passo avanti a livello di mentalità e con un alleato molto importante: lo Stadio Olimpico.

I PRECEDENTI - Ecco di seguito date e risultati di tutti i precedenti giocati a Roma tra Lazio e Monza.

1961 - Lazio 4-0 Monza

1962 - Lazio 0-0 Monza

1968 - Lazio 3-0 Monza

1969 Lazio 1-1 Monza

1971 Lazio 2-0 Monza

1981 Lazio 2-0 Monza

1982 Lazio 1-1 Monza

1986 Lazio 0-1 Monza