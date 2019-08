Lazio, morte di Diabolik: i messaggi dei tifosi biancocelesti

"Piscitelli non era un santo, però di fronte alla morte tutto per me prende una via secondaria. Io commemoro la morte di un uomo che con un colpo alla nuca oggi è stato ucciso". Sui social network, la notizia dell'uccisione del leader degli Irriducibili, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, ha scosso i tifosi. In tanti hanno ricordato il capo ultras della Curva Nord, come in tanti hanno espresso le proprie condoglianze alla moglie e alla figlia. "Bruttissima la notizia della morte di Piscitelli, Diabolik per tutti noi tifosi Laziali... soprattutto per la modalità e la violenza che ha colpito la colonna portante dei nostri Irriducibili", scrive Manila. "Ha condiviso la stessa passione, quella per la Lazio. Al di là del tuo passato, riposa in pace Diabolik", scrive Paul. "Di sicuro il tuo nome, le tue gesta, il tuo vivere ultras resterà eterno", scrive un tifoso. "Un colpo alla testa, in un parco pubblico, a Roma. Sì, ha commesso errori, tanti, ma nessun uomo merita di morire così. Riposa in pace, Diabolik", è il commento di un altro. "Tifa da lassù", si augura Matteo. "Un ultras non muore mai", scrive Dario.

IL SALUTO DI PAPARELLI - Cordoglio espresso anche dalle parole di Gabriele Paparelli ai microfoni di Adnkronos: "Ho appreso la notizia poco fa, lo conoscevo personalmente e per me questa è veramente una brutta notizia.Sulle cause non posso parlare ma come amico, e per quanto ha sempre fatto per la mia famiglia, mi sento di esprimere la mia vicinanza ai suoi famigliari in questo drammatico momento. Spesso siamo stati a cena assieme ma lo ricordo soprattutto perché ha voluto fortemente mettere la targa in ricordo di mio padre sotto la curva. Hanno raccolto qualcosa come 15mila firme in 48 ore e questo solo grazie a lui e alla sua voglia di imprimere sotto la curva il ricordo di papà”. Messaggi di condoglianze sono arrivati anche dai tifosi romanisti, che durante l'amichevole con l'Athletic Bilbao non hanno esposto striscioni in segno di rispetto. Anche quelli dell'Hellas Verona, gemellati con i biancocelesti, hanno espresso il proprio cordoglio.

