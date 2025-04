Lazio | Morte Suor Paola, la nota di cordoglio della Dott.ssa Mezzaroma

"Desidero unirmi al profondo cordoglio per la scomparsa di Suor Paola, che per me – come per moltissimi altri – non è stata soltanto un simbolo di dedizione e di fede, ma una vera amica e una guida spirituale. Il suo sorriso, la sua immancabile energia e la straordinaria capacità di trasmettere amore hanno riscaldato i cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta, incluso il mio.

Come Presidente della Fondazione SS Lazio 1900, non posso che ricordare con gratitudine tutto l’aiuto che Suor Paola ha offerto negli anni alle nostre iniziative di solidarietà. La sua presenza discreta, la mano sempre tesa verso i più fragili e la sua instancabile opera di bene hanno rappresentato un faro luminoso per la nostra comunità. Il suo esempio continuerà a ispirare il nostro operato e il nostro impegno quotidiano al fianco di chi è più in difficoltà.

A titolo personale, porterò sempre nel cuore le nostre conversazioni e i momenti di condivisione, quegli istanti in cui la sua dolcezza e la sua forza interiore sapevano trasmettere speranza e coraggio anche nelle situazioni più complesse. Per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di incrociare il suo cammino, la sua figura resterà una testimonianza viva di carità cristiana e un monito a non arrenderci di fronte alle sfide.

Oggi la famiglia biancoceleste, insieme a quella della Fondazione, si stringe in un abbraccio affettuoso attorno a chi l’ha amata. Preghiamo perché il suo ricordo resti vivido, come un invito a proseguire sulla strada che lei ha tracciato: dare sostegno a chi soffre, diffondere il bene, e non dimenticare mai il valore della speranza e della solidarietà.

Certa di interpretare il pensiero di tutti i collaboratori e i volontari della Fondazione, porgo le nostre sentite condoglianze alla comunità religiosa e a ogni persona che, come me, ha trovato in Suor Paola una preziosa compagna di viaggio.

Cristina Mezzaroma

Presidente Fondazione SS Lazio 1900".