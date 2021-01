Lazio, Musacchio entro sabato in lista: è in corsa per l'Atalanta

Visite mediche in Paideia, poi trasferimento a Formello per la firma e l'annuncio ufficiale. Mateo Musacchio è un nuovo giocatore della Lazio. Inzaghi avrà a disposizione un nuovo difensore, che aiuterà il reparto nella seconda parte di stagione. Entro sabato ci sarà l'inserimento nella lista della Serie A al posto di Luiz Felipe, più avanti si penserà a chi escludere quando il brasiliano si rimetterà a disposizione. Musacchio può già esordire domenica contro l'Atalanta: stamattina il tecnico avrà il primo faccia a faccia e inizierà a valutarlo sul campo.

LISTA CHAMPIONS - Se in campionato la Lazio avrà a disposizione un cambio di lista anche dopo la fine del calciomercato, il discorso è diverso in Champions League. La lista definitiva andrà consegnata da subito e - come riporta la rassegna stampa di Radiosei - sono in corso delle riflessioni sul calciatore da depennare: rinunciare fino a fine competizione a Luiz Felipe, oppure tagliare un altro over 22.

FUTURO - Musacchio ha firmato un contratto fino al 30 giugno, con opzione in favore della Lazio per altri due anni a 1,1 milioni netti più bonus. L'acquisto è arrivato a titolo definitivo, con il Milan che ha liberato gratuitamente l'argentino. Ha scelto il numero 37, lo stesso di quando si affacciò in prima squadra con il River Plate.

