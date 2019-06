Lazio, Muslera elogia Scaloni: "Mi aiutò nell'ambientamento a Roma"

Muslera, Scaloni, spesso la formazione della Lazio è iniziata proprio con loro due. Oggi invece sono avversari nella Coppa America, Muslera difende i pali dell'Uruguay, Scaloni guida l'Argentina da ct. Ai microfoni di Fox Sports Uruguay il portiere ha usato parole al miele per il suo ex compagno in biancoceleste: “Lionel è un grande, lo stimo molto come persona ma anche come giocatore. Ha la capacità e l’intelligenza di guidare al meglio una Nazionale come l’Argentina, piena di campioni. Non è un compito facile, sempre pieno di pressioni, però lui per me è il migliore. Fu proprio Lionel ad aiutarmi nell’adattamento a Roma quando arrivai alla Lazio”.

