Calciomercato Lazio, altra pretendente per Radu: spunta il Parma

Dopo undici anni e mezzo di militanza potrebbe concludersi il rapporto da calciatore tra Stefan Radu e la Lazio. Nei prossimi giorni ci sarà un colloquio del difensore con la società biancoceleste, anche se la cessione al momento sembra l'opzione più probabile. Già il Napoli ha effettuato qualche sondaggio e nelle ultime ore, secondo quanto riporta Parma Today, anche il club ducale ha manifestato il proprio interesse. Il ds Faggiano, che già nello scorso calciomercato ha acquistato giocatori esperti come Bruno Alves e Gervinho, ha diversi ostacoli da superare, non ultimo quello dell'ingaggio importante per le casse del Parma. Un tentativo in ogni caso ci sarà, con l'obiettivo di regalare a D'Aversa un'altra certezza per il pacchetto arretrato.

