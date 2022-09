Lazio-Napoli è anche Sarri contro Spalletti: il confronto tra i due toscani

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i temi più interessanti di Lazio-Napoli c'è senz'altro la sfida a distanza tra i due tecnici. Sarri e Spalletti entrambi toscani e fautori dell'estetica applicata al calcio. Finora si sono affrontanti sette volte in carriera e il bilancio è in favore dell'allenatore di Certaldo. Alla guida della Roma Spalletti ha battuto il Napoli di Sarri in due occasioni mentre in un'altra circostanza ha avuto la meglio Mau. Doppio 0-0 nei confronti tra il Napoli "sarriano" ed l'Inter "spalletiana". Lo scorso anno invece l'ex mister dello Zenit San Pietroburgo si è preso l'intera posta in palio alla guida del Napoli tra andata e ritorno. Dunque il bilancio totale è di quattro vittorie di Spalletti due pareggi e appena un'affermazione per Sarri.