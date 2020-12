Lazio - Napoli, Insigne pizzicato mentre recrimina: "Immobile meritava il rosso"

Durante la presentazione del calendario del Napoli è intervenuto il capitano Insigne che ha parlato anche della partita contro la Lazio, da lui non giocata per squalifica. In queste ore sta girando sul web un video inedito. Il numero 24 durante un fuori onda non si è reso conto di essere ancora in diretta e ha detto sullo scontro di gioco tra Immobile e Bakayoko: "Ieri era rosso eh".

"CONTROLLIAMO MASSA" - Nella stessa registrazione ci sarebbe una parte che incriminerebbe l'ufficio stampa partenopeo. Il capo della comunicazione Nicola Lombardo, parlando con Insigne della sua espulsione, ha detto: "Lascia stare, stiamo facendo una battaglia enorme. Ho fatto fare un Tweet da Alvino 'controlliamo Massa', non l'avete visto? E' andato in tendenza. Tutti i tifosi del Napoli a tutte le prossime partite arbitrate da Massa". Questo meccanismo è totalmente sbagliato: mettere alla gogna mediatica un arbitro per aver preso una decisione. Questo non è calcio.